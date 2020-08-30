Білоруси влаштували нові протести в день народження Лукашенка: почалися зіткнення. Фото і відео

У неділю, 30 серпня, в Білорусі влаштували нові масові акції в день народження Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента 5 термінів поспіль. Йому виповнилося 66 років.

У Мінську на площі Незалежності з ранку встановили перекриття, чергує міліція, неподалік – буси, автозаки і водомети.

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OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається, онлайн:

14:50 – На проспекті Незалежності прозвучала команда "Зачищай". Почалися затримання. Силовики вибірково затримують чоловіків, ті не чинять опір.

Автомобілі "Рубіж", водомети і автозаки повільно їдуть до колони протестувальників, яка розтягнулася від "МакДональдса" до цирку.

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14:44 – ОМОН вибіг з Палацу Республіки і оточив проспект Незалежності.

14:40 – Навпроти будівлі КДБ Білорусі в Мінську зупинився мікроавтобус. Люди в штатському спробували затримати кількох хлопців – сталася бійка. Протестувальники намагалися відбити хлопців, почали розгойдувати мікроавтобус з криками "Випускай!" і "Провокація".

14:32 – У Мінську використовують машини типу "стіна" для блокування вулиць.

14:18

14:18 – Протестувальники продовжують рухатися до центру Мінська.

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14:10 – У Мінську закриті центральні станції метро: "Площа Леніна", "Жовтнева", "Купаловська" і "Площа Перемоги".

14:04 – До колони демонстрантів під'їхали автозаки і ОМОН почав перші затримання. Затримано щонайменше 7 осіб.

13:45 – Колона людей з біло-червоно-білими прапорами дійшла від станції метро "Міхалово" до Грушевки, там об'єдналася з іншого колоною і разом вирушили в центр Мінська.

13:33 – Площа біля Стели в Мінську оточена людьми в формі, які стоять за металевими огорожами.

12:25 – Президент Росії Володимир Путін провів чергову телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Вони домовилися в найближчі тижні провести зустріч у Москві.

12:00 – У центр Мінська стягнули солдат, також перекрито рух на центральних вулицях.

10:45 – На площі Незалежності огорожі, стоїть міліція. Також недалеко стоять автобуси, водомети, машини з колючим дротом і автозаки:

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