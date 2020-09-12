Білоруси влаштували масові гуляння на день народження Тихановської. Фото і відео
У п'ятницю, 11 вересня, ввечері в різних районах Мінська люди влаштували масові гуляння з нагоди дня народження опозиційної лідерки Світлани Тихановської.
Низка Telegram-каналів опублікувала фото і відео зі святкувань (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
У Мінську прихильники Тихановської зібралися в районі Серебрянка, на вулиці Нова Борова та біля ТЦ "Рига", де було організовано стихійний концерт.
На площі Незалежності правоохоронці затримали трьох осіб і припинили акцію, водночас двох учасниць силовики вивели з католицького костелу, де жінки намагалися сховатися.
На вулиці Червякова зібралися близько 300 осіб. Учасники скандували: "З днем народження!". Був затриманий один із активістів. Тут організований "Двор перемен", названий так на честь пісні Віктора Цоя "Перемен".
На майданчику побували кілька відомих у Білорусі артистів і спортсменів. Також присутніх пригощали тортом у кольорах біло-червоно-білого прапора.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше парламент Литви ухвалив резолюцію, в якій Світлану Тихановську визнали обраною лідеркою Білорусі, а Олександра Лукашенка – незаконним главою держави.