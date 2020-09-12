Білоруси влаштували масові гуляння на день народження Тихановської. Фото і відео

У п'ятницю, 11 вересня, ввечері в різних районах Мінська люди влаштували масові гуляння з нагоди дня народження опозиційної лідерки Світлани Тихановської.

Низка Telegram-каналів опублікувала фото і відео зі святкувань (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У Мінську прихильники Тихановської зібралися в районі Серебрянка, на вулиці Нова Борова та біля ТЦ "Рига", де було організовано стихійний концерт.

На площі Незалежності правоохоронці затримали трьох осіб і припинили акцію, водночас двох учасниць силовики вивели з католицького костелу, де жінки намагалися сховатися.

На вулиці Червякова зібралися близько 300 осіб. Учасники скандували: "З днем народження!". Був затриманий один із активістів. Тут організований "Двор перемен", названий так на честь пісні Віктора Цоя "Перемен".

На майданчику побували кілька відомих у Білорусі артистів і спортсменів. Також присутніх пригощали тортом у кольорах біло-червоно-білого прапора.

У "Двір змін" принесли торт. Він біло-червоно-білий, на ньому написано "Світлана, з днем народження". pic.twitter.com/WgicPMQ8UI - TUT.BY (@tutby) September 11, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше парламент Литви ухвалив резолюцію, в якій Світлану Тихановську визнали обраною лідеркою Білорусі, а Олександра Лукашенка – незаконним главою держави.

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