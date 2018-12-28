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"Білоруси — росіяни!" Марков зробив окупантський натяк

17.6тЧитати матеріал російською

Колишній депутат нелегітимної Державної думи Сергій Марков, якого називають людиною президента Росії Володимира Путіна, назвав білорусів росіянами.

"Їдеш по Білорусії — дороги хороші, все поля засіяні, корівники цілі. Це тому що білоруси — вони як Путін. Вони північні російські", — заявив він в ефірі "Ехо Москви".

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"Ні-і, ми білоруси просто білоруси. Не треба нас міксувати з Путіним", — коментують його заяву в мережі.

"Ох білоруси, обережно!" — попереджають коментатори.

"Білоруси — росіяни!" Марков зробив окупантський натяк
"Білоруси — росіяни!" Марков зробив окупантський натяк
"Білоруси — росіяни!" Марков зробив окупантський натяк

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "більш тісною інтеграцією".

Особа
Сергій Марков
Місце
Росія
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Столяр Александр
Столяр Александр
К чему бы это? И да, что понравилось: поля засеяны, дороги хорошие, коровники целые, ну как у Путина! А я то думал что у Путина страна фекальных сталактитов...Неужели ошибался?
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Артемчук Виктор
Артемчук Виктор
лукашенко прос"ав Білорусь. Бажання бути при владі дорого коштуватиме білорусам. Коли був у Білорусі дуже здивувало їхня нелюбов до своєї мови, вони погоджувались, що меншовартісні за расєянцев, говорили, що мало хто з них буде опиратись, якщо рашка попре на них. Більшість цікавих підприємств вже давно під контролем рашистів, що також не дає причин для їхнього оптимізму...
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минин евген
минин евген
пиздец Беларуси, кацапы разорят страну до уровня росиси.
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