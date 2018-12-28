"Білоруси — росіяни!" Марков зробив окупантський натяк

Колишній депутат нелегітимної Державної думи Сергій Марков, якого називають людиною президента Росії Володимира Путіна, назвав білорусів росіянами.

"Їдеш по Білорусії — дороги хороші, все поля засіяні, корівники цілі. Це тому що білоруси — вони як Путін. Вони північні російські", — заявив він в ефірі "Ехо Москви".

"Ні-і, ми білоруси просто білоруси. Не треба нас міксувати з Путіним", — коментують його заяву в мережі.

"Ох білоруси, обережно!" — попереджають коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "більш тісною інтеграцією".