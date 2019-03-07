"Білорусі не стане": Соколова попередила про небезпеку Росії

Українська журналістка Яніна Соколова попередила білорусів про небезпеку з боку Росії.

"Не пощастило вам, хлопці, з президентом. І ще більше не пощастило з сусідом вашим", — сказала Соколова під час прямого ефіру. Вона додала, що слова білорусів про бажання стати одним цілим з Росією не на жарт її схвилювали.

"Лукашенко тільки в останні кілька років зрозумів, що варто напружитися, тому що може бути повна анексія, повне вливання в Росію Білорусі. І Білорусі як такої може не стати. Привіт Білорусі, будьте напоготові", — звернулася Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова розкрила секрет "миролюбної" Росії. Також вона показала, до чого призвела казка про '' розп'ятого хлопчика '' і скривджених '' захисників ''. Вона розгромила російських пропагандистів за те, що вони нахабно брешуть і замовчують катастрофічні наслідки своїх фейковий сюжетів.

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