"Білоруси бояться війни": опонент Лукашенка висловився про "український сценарій"

Громадяни Білорусі побоюються загрози військового вторгнення Росії через поведінку президента Олександра Лукашенка.

Про це в інтерв'ю МК розповів кандидат у президенти країни Андрій Дмитрієв, прокоментувавши заяву Лукашенка про те, що він знає, "звідки дме вітер", натякаючи на РФ.

За словами Дмитрієва, президент Білорусі йде на вибори, образивши максимальну кількість сторін, а також "примудрився посваритися з Росією, причому конфлікт із Москвою триває".

Андрій Дмитрієв politring.com

"Люди бояться не того, що з ними може зробити Лукашенко, борючись за президентське крісло, а того, як їхнє життя складеться під час наступного терміну його правління", – зазначив кандидат.

"По-перше, білоруси побоюються повторення українського сценарію. Зокрема, ніхто не хоче війни на сході Білорусі. Нас лякають "31-ю дорожньою картою" об'єднання з Росією і так далі. По-друге, західні уряди більше зайняті своїми проблемами, пов'язаними з економічною кризою і коронавірусом", – заявив Дмитрієв.

Путін і Лукашенко

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Лукашенко заявив, що протестних майданів у Білорусі не буде, але додав, що є люди, які хочуть "влаштувати нам майданчик напередодні або в день президентських виборів".