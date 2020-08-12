Білоруси борються не з Лукашенком, а з Путіним, – Безсмертний

Протести в Білорусі є боротьбою не з президентом цієї країни, а з президентом Російської Федерації.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив посол України в Республіці Білорусь в 2010-2011 роках Роман Безсмертний. "Білоруси зараз борються вже не з Лукашенком. З учорашнього дня (10 серпня, – Ред.) вони борються з Путіним", – заявив він.

Як пояснив дипломат, на це вказує залучення російського спецназу для придушення протестів в Білорусі. "Зафіксовано участь російського спецназу в придушенні протестуючих в Мінську, Вітебську, Гомелі. Уже очевидно, що російський спецназ використовується в протистоянні між білоруською владою і опозицією".

В цьому контексті він додав, що в 40 населений пунктах, де відбувалися акції протестів в ніч з 9 на 10 серпня, спостерігалася домінуюча кількість спецвійськ. "Такої кількості спецвійськ у Білорусі просто не може бути", – зазначив Безсмертний.

Він звернув увагу й на те, що з 10 серпня для придушення протестів в Білорусі почали залучати регулярну армію. "Це взагалі категорично заборонено міжнародними документами. Тому що збройні сили – це сили для відбиття зовнішньої агресії, а не внутрішньої боротьби проти власного народу", – наголосив він.

Разом з тим дипломат нагадав, що залучення російських спецвійськ має формальне виправдання. "Між МВС Білорусі і РФ було підписано угоду про взаємодопомогу в рамках спільної держави, де передбачено пункт, що країни можуть обмінюватися спеціальними підрозділами – увага – для захисту громадського порядку і навіть державного кордону. Ось вам результати інтеграційної політики Путіна", – підсумував дипломат.

Як писав OBOZREVATEL, зіткнення в Мінську в третю ніч протестів тривали до третьої години ранку. В результаті частини ОМОН, внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці столиці.