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Білорусь ''зіллється'' з РФ: стало відомо, коли Путін і Лукашенко обговорять ''ціну питання''

25.9тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 28 грудня підписав розпорядження щодо створення робочої групи РФ і Білорусії щодо інтеграції.

"У нас очолить її Орєшкін (міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін. — Ред.) Туди увійдуть представники всіх відомств. І не тільки урядових, а й Державної Думи, Ради Федерації (мова йдеться про інтеграцію), Рахункової палати", — цитує "РИА Новости" Медведєва.

При цьому 29 грудня в Москві плануються переговори президентів Росії і Білорусії Володимира Путіна й Олександра Лукашенка, на яких вони обговорять, зокрема, податковий маневр у російському паливо-енергетичному комплексі.

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За словами прес-секретаря глави Росії Дмитра Пєскова, "президенти отримають можливість ще раз обговорити та продовжити розмову щодо запитів наших білоруських товаришів у різних фінансових темах".

Крім того, лідери країн обговорять ситуацію навколо виконання Договору про створення Союзної держави від 1999 року.

"Ми сподіваємося, що до моменту зустрічі двох президентів уже група [з інтеграції] буде сформована. Президенти в продовження розмови, яка була почата на кілька днів раніше, зможуть визначити коло питань, які ця група зможе обговорювати", — сказав Пєсков.

Білорусь ''зіллється'' з РФ: стало відомо, коли Путін і Лукашенко обговорять ''ціну питання''

TUT.by

Нагадаємо, Росія раптово зірвала домовленості з Білоруссю щодо нафти, відмовившись виплачувати Мінську компенсацію за проведення в РФ податкового маневру.

Крім того, Лукашенко і Путін влаштували запеклу суперечку на засіданні саміту Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі. Президент Білорусі звернув увагу на різні умови для споживачів газу: для білорусів паливо коштує $130 за тисячу кубометрів, а для росіян — $70 (у сусідній Смоленській області).

Після засідання Лукашенко нібито довелося публічно вибачитися перед головою Кремля, про що він розповів журналістам.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир ПутінДмитро МедведєвДмитро ПєсковМаксим Орєшкін
Місце
Росія
Теги
БілорусьРоснефтьскандали
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Столяр Александр
Столяр Александр
Не просто сольются, а в экстазе... Бацька так долго об этом мечтал., вот только у белорусов забыли спросить. А так, все хоккей...
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кацман Саша
кацман Саша
Интересно когда они будут сливаться Путин будет актив или пасив
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Надо брать пример с хохлов. Они продали американцам свою страну за печенюшки, и теперь назло москалям потужно дрищут себе в шаровары. Зато нерабы.
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Геращенко Геннадий
Геращенко Геннадий
Чугункин Клим, от рабской кацапни по дальше.А то, плохой пример, для НАШЕГО подрастающего поколения.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Чугункин Клим, принимай вафли чеченские.
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