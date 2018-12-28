Білорусь ''зіллється'' з РФ: стало відомо, коли Путін і Лукашенко обговорять ''ціну питання''

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 28 грудня підписав розпорядження щодо створення робочої групи РФ і Білорусії щодо інтеграції.

"У нас очолить її Орєшкін (міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін. — Ред.) Туди увійдуть представники всіх відомств. І не тільки урядових, а й Державної Думи, Ради Федерації (мова йдеться про інтеграцію), Рахункової палати", — цитує "РИА Новости" Медведєва.

При цьому 29 грудня в Москві плануються переговори президентів Росії і Білорусії Володимира Путіна й Олександра Лукашенка, на яких вони обговорять, зокрема, податковий маневр у російському паливо-енергетичному комплексі.

За словами прес-секретаря глави Росії Дмитра Пєскова, "президенти отримають можливість ще раз обговорити та продовжити розмову щодо запитів наших білоруських товаришів у різних фінансових темах".

Крім того, лідери країн обговорять ситуацію навколо виконання Договору про створення Союзної держави від 1999 року.

"Ми сподіваємося, що до моменту зустрічі двох президентів уже група [з інтеграції] буде сформована. Президенти в продовження розмови, яка була почата на кілька днів раніше, зможуть визначити коло питань, які ця група зможе обговорювати", — сказав Пєсков.

TUT.by

Нагадаємо, Росія раптово зірвала домовленості з Білоруссю щодо нафти, відмовившись виплачувати Мінську компенсацію за проведення в РФ податкового маневру.

Крім того, Лукашенко і Путін влаштували запеклу суперечку на засіданні саміту Євразійського економічного союзу в Санкт-Петербурзі. Президент Білорусі звернув увагу на різні умови для споживачів газу: для білорусів паливо коштує $130 за тисячу кубометрів, а для росіян — $70 (у сусідній Смоленській області).

Після засідання Лукашенко нібито довелося публічно вибачитися перед головою Кремля, про що він розповів журналістам.

Як повідомляв OBOZREVATEL,