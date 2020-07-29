Білорусь запросить послів Росії та України через затримання вагнерівців

Білорусь запросить послів Росії та України для пояснень і обговорення ситуації з затриманням бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер".

Про це після наради з президентом країни заявив держсекретар Ради безпеки Андрій Равков, передає "Белта". За його словами, вже відомо, що 14 із них воювали на Донбасі.

"Уже зараз, за наявною інформацією за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб – це ті, які проходили за програмою обліку людей, були зафіксовані в Донбасі. Тому запрошується і посол України з цього питання", – зазначив держсекретар.

Равков додав, що всіх затриманих (32 людини біля Мінська і 1 в Гомельській області) іще опитують.

Також за його словами, Росія не повідомляла Білорусь і перекидання вагнерівців. "Ані по лінії ФСБ, ані по лінії ГРУ, ані за якоюсь іншою структурою такої інформації не отримували", – сказав Равков.

Державний прикордонний комітет у зв'язку зі сформованою ситуацією посилить оперативне прикриття кордонів, зокрема з РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 29 липня під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Іще одна людина була виявлена і затримана на півдні країни.

Президент Білорусі скликав термінову нараду з членами Ради безопаности, на якій заявив, що росіяни вже почали реагувати і виправдовуватися.