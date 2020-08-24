Білорусь закупить у Росії системи ППО, БТРи та вертольоти Мі-35М
Білорусь підписала з Росією план взаємодії з постачання систем ППО виробництво "Алмаз-Антей", а також закупить вертольоти Мі-35М і бронетранспортери.
Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі в Telegram-каналі за підсумками зустрічі делегації Збройних сил країни на чолі з заступником міністра оборони Сергієм Симоненком з керівництвом Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ, представниками російських оборонних підприємств.
"У ході форуму за результатами виконаної за останній рік роботи підписано низку взаємовигідних контрактів на поставку, ремонт та обслуговування продукції військового призначення для потреб Збройних Сил. У тому числі: контракт на поставку двох батальйонних комплектів БТР-82А виробництва ПАТ "Арзамаський машинобудівний завод"; контракт на поставку першої партії з чотирьох вертольотів Мі-35М", – сказано в повідомленні.
Також підписано План взаємодії з ВАТ "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" на 2021-2025 рр. з питань поставки сучасних зразків систем ППО до 2025 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив про серйозне "ворушіння" НАТО біля кордонів з країною, через що основні частини Збройних сил приведені в повну бойову готовність.