Білорусь підписала з Росією план взаємодії з постачання систем ППО виробництво "Алмаз-Антей", а також закупить вертольоти Мі-35М і бронетранспортери.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі в Telegram-каналі за підсумками зустрічі делегації Збройних сил країни на чолі з заступником міністра оборони Сергієм Симоненком з керівництвом Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ, представниками російських оборонних підприємств.

Білорусь підписала контракти з РФ про закупівлю озброєння Telegram-канал Міноборони Білорусі

"У ході форуму за результатами виконаної за останній рік роботи підписано низку взаємовигідних контрактів на поставку, ремонт та обслуговування продукції військового призначення для потреб Збройних Сил. У тому числі: контракт на поставку двох батальйонних комплектів БТР-82А виробництва ПАТ "Арзамаський машинобудівний завод"; контракт на поставку першої партії з чотирьох вертольотів Мі-35М", – сказано в повідомленні.

Також підписано План взаємодії з ВАТ "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" на 2021-2025 рр. з питань поставки сучасних зразків систем ППО до 2025 року.

Білорусь підписала контракти з РФ про закупівлю озброєння Telegram-канал Міноборони Білорусі

Білорусь закупить у Росії системи ППО, БТРи та вертольоти Мі-35М

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив про серйозне "ворушіння" НАТО біля кордонів з країною, через що основні частини Збройних сил приведені в повну бойову готовність.

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