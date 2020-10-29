Білорусь закрила всі сухопутні кордони, крім російського

Білорусь тимчасово обмежила в'їзд на територію країни через наземні КПП окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, України і Польщі.

Про це сказано в повідомленні прикордонного комітету республіки в Telegram. Обмеження торкнулися всіх країн, що межують з Білоруссю, крім Росії.

"У зв'язку з епідемічною обстановкою в суміжних країнах Республіка Білорусь тимчасово обмежує в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України", – сказано в повідомленні.

В прикордонному комітету відзначили, що під обмеження не підпадають співробітники дипломатичних представництв і консульських установ, водії транспортних засобів для виконання міжнародних автомобільних перевезень, а також члени поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

Також в повідомленні уточнили, що пункт пропуску в національному аеропорту Мінськ функціонує без вищевказаних обмежень.

Білорусь обмежила в'їзд через наземні КПП Telegram погранкома Білорусі

Як писав OBOZREVATEL, Білорусь не хоче допускати на свою територію громадян України, Литви та Польщі. Про це заявив посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим. На його думку, режим Лукашенка досі вважає нашу країну загрозою для себе.