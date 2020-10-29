Білорусь закрила всі сухопутні кордони, крім російського

Білорусь тимчасово обмежила в'їзд на територію країни через наземні КПП окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, України і Польщі.

Про це сказано в повідомленні прикордонного комітету республіки в Telegram. Обмеження торкнулися всіх країн, що межують з Білоруссю, крім Росії.

"У зв'язку з епідемічною обстановкою в суміжних країнах Республіка Білорусь тимчасово обмежує в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України", – сказано в повідомленні.

В прикордонному комітету відзначили, що під обмеження не підпадають співробітники дипломатичних представництв і консульських установ, водії транспортних засобів для виконання міжнародних автомобільних перевезень, а також члени поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

Також в повідомленні уточнили, що пункт пропуску в національному аеропорту Мінськ функціонує без вищевказаних обмежень.

Як писав OBOZREVATEL, Білорусь не хоче допускати на свою територію громадян України, Литви та Польщі. Про це заявив посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим. На його думку, режим Лукашенка досі вважає нашу країну загрозою для себе.