Білорусь закрила кордон на виїзд для своїх громадян, зіславшись на COVID-19

У Білорусі тимчасово закрили кордон, заборонивши виїзд із країни через наземні пункти пропуску, зокрема й для громадян.

Відповідна постанова Ради міністрів була розміщена на Національному правовому порталі. Заявляється, що такі обмеження прийняті через пандемію COVID-19.

"Тимчасово призупинити перетинання Державного кордону Республіки Білорусь на виїзд із РБ громадянами... а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання", – сказано в документі.

Обмеження діятимуть на:

автодорожніх, залізничних пунктах пропуску;

річкових портах;

пунктах спрощеного пропуску.

Крім того, іноземцям, які прибувають до Білорусі, потрібно буде надати довідку про негативний тесті на коронавірус. ПЛР-тест необхідно зробити не пізніше трьох діб до дати перетину кордону.

Виїзд із країни дозволили особам з дипломатичними і службовими паспортами, офіційним делегаціям, водіям міжнародних перевезень, екіпажам повітряних і морських суден, бригадам потягів, у випадку відрядження й деяким іншим категоріям.

Також дозволено виїжджати білорусам:

за повідомленням про важку хворобу або про смерть близького родича, чоловіка (дружини);

які мають посвідку на проживання чи інший документ, що підтверджує право на постійне проживання в іноземній державі, – до місця постійного проживання;

для отримання медичної допомоги, у разі пред'явлення документів, що підтверджують мету цієї поїздки;

тим, хто працює на території іноземної держави, – у разі пред'явлення відповідних документів;

для отримання освіти за кордоном.

Виїзд із перерахованих вище причин буде дозволений не частіше одного разу протягом шести місяців.

Ці норми наберуть чинноті через 10 днів після офіційного опублікування (з 20 грудня).

Додамо, протягом 8 грудня в Білорусі офіційно зареєстрували 1 851 пацієнта з COVID-19, виписали з лікарень 2 422. Вісім осіб померли.

За даними влади, за весь період пандемії в країні померли 1 230 інфікованих. Діагноз "коронавірус" поставили 152 453 пацієнтам.

Карта поширення коронавірусу в світі:

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