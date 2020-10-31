Білорусь заборонила в'їзд іноземцям, але з винятками: список правил

Юрій Сергієнко Світ 17:26, 31.10.2020 Оновлено: 17:46, 31.10.2020

Білорусь з 1 листопада заборонила в'їзд іноземцям та особам без громадянства на свою територію.

Як повідомляє Державний прикордонний комітет, рішення було ухвалене для запобігання поширенню COVID-19.

Водночас є низка винятків. Так, заборона не поширюється на прибуття повітряним транспортом через аеропорт "Мінськ".

Також це не стосується:

  • іноземців із дипломатичним або службовим паспортом;

  • глав або членів офіційних делегацій;

  • іноземців, які надають міжнародну допомогу Білорусі;

  • водіїв транспортних засобів, які виконують міжнародні перевезення або перевозять міжнародні поштові відправлення, а також членів екіпажів суден, поїзних і локомотивних бригад;

  • іноземців, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Білорусі;

  • іноземців, які мають дозвіл на роботу і документи, які це підтверджують;

  • росіян, які прямують транзитом через Білорусь до Росії;

  • іноземців, які направляються, щоб відвідати важкохворого, або на похорон родича;

  • іноземців, які перевозять стовбурові клітини або органи для трансплантації;

  • іноземців, які їдуть транзитом у Чорнобильську зону відчуження.

До того ж громадяни Білорусі, іноземці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів, а також іноземці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 29 жовтня Білорусь обмежила рух через свій кордон. Раніше посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що влада не хоче пускати на свою територію громадян України, Литви та Польщі, тому що незаконно обраний президент Олександр Лукашенко вважає ці країни загрозою.

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