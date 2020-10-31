Білорусь заборонила в'їзд іноземцям, але з винятками: список правил
Білорусь з 1 листопада заборонила в'їзд іноземцям та особам без громадянства на свою територію.
Як повідомляє Державний прикордонний комітет, рішення було ухвалене для запобігання поширенню COVID-19.
Водночас є низка винятків. Так, заборона не поширюється на прибуття повітряним транспортом через аеропорт "Мінськ".
Також це не стосується:
іноземців із дипломатичним або службовим паспортом;
глав або членів офіційних делегацій;
іноземців, які надають міжнародну допомогу Білорусі;
водіїв транспортних засобів, які виконують міжнародні перевезення або перевозять міжнародні поштові відправлення, а також членів екіпажів суден, поїзних і локомотивних бригад;
іноземців, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Білорусі;
іноземців, які мають дозвіл на роботу і документи, які це підтверджують;
росіян, які прямують транзитом через Білорусь до Росії;
іноземців, які направляються, щоб відвідати важкохворого, або на похорон родича;
іноземців, які перевозять стовбурові клітини або органи для трансплантації;
іноземців, які їдуть транзитом у Чорнобильську зону відчуження.
До того ж громадяни Білорусі, іноземці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів, а також іноземці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, із 29 жовтня Білорусь обмежила рух через свій кордон. Раніше посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що влада не хоче пускати на свою територію громадян України, Литви та Польщі, тому що незаконно обраний президент Олександр Лукашенко вважає ці країни загрозою.