Білорусь заборонила в'їзд іноземцям, але з винятками: список правил

Білорусь з 1 листопада заборонила в'їзд іноземцям та особам без громадянства на свою територію.

Як повідомляє Державний прикордонний комітет, рішення було ухвалене для запобігання поширенню COVID-19.

Водночас є низка винятків. Так, заборона не поширюється на прибуття повітряним транспортом через аеропорт "Мінськ".

Також це не стосується:

іноземців із дипломатичним або службовим паспортом;

глав або членів офіційних делегацій;

іноземців, які надають міжнародну допомогу Білорусі;

водіїв транспортних засобів, які виконують міжнародні перевезення або перевозять міжнародні поштові відправлення, а також членів екіпажів суден, поїзних і локомотивних бригад;

іноземців, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Білорусі;

іноземців, які мають дозвіл на роботу і документи, які це підтверджують;

росіян, які прямують транзитом через Білорусь до Росії;

іноземців, які направляються, щоб відвідати важкохворого, або на похорон родича;

іноземців, які перевозять стовбурові клітини або органи для трансплантації;

іноземців, які їдуть транзитом у Чорнобильську зону відчуження.

До того ж громадяни Білорусі, іноземці, які є подружжям, батьками або дітьми білорусів, а також іноземці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 29 жовтня Білорусь обмежила рух через свій кордон. Раніше посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що влада не хоче пускати на свою територію громадян України, Литви та Польщі, тому що незаконно обраний президент Олександр Лукашенко вважає ці країни загрозою.