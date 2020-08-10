Білорусь визнала застосування гранат і спецзасобів проти мітингувальників: у МВС зробили заяву

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі визнали, що правоохоронці застосовували спецзасоби проти учасників протестних акцій у Мінську після виборів президента 9 серпня.

Про це повідомила прессекретарка МВС Ольга Чемоданова, передає ТАСС. Раніше мінська міліція заперечувала використання водометів і світлошумових гранат.

"Правоохоронці були змушені застосувати спеціальні засоби проти учасників заворушень. Застосовувалися спецтехніка і шумові гранати", – сказала Чемоданова.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що під час розгону мітингувальників силовики стріляли гумовими кулями. Трьох поранених забрала "швидка". Також ОМОН застосовував світло-шумові гранати. Одна з них потрапила в груди демонстранту Роману Зайцеву. Постраждалого госпіталізували.

Міліція Білорусі зі свого боку заявила, що контролює ситуацію на масових акціях. Чемоданова повідомила, що весь особовий склад міліції перейшов на посилений режим роботи, а також залучені додаткові сили.

Відзначимо, протести в Білорусі спалахнули через президентські вибори, які відбулися у республіці. ЦВК країни заявила про перемогу чинного президента Олександра Лукашенка в усіх районах Білорусії, які відзвітували про підрахунок голосів. Разом з тим, його головна конкурентка Тихановська повідомила, що впевнена у своїй перемозі.

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