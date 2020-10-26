Білорусь вийшла на страйк проти Лукашенка: термін "народного ультиматуму" закінчився. Фото і відео

У неділю, 25 жовтня, закінчився термін оголошеного опозиціонером Світланою Тихановською владі Білорусі "народного ультиматуму". Однак вимоги громадян – невизнаний президент Олександр Лукашенко має оголосити про відхід, насильство на вулицях зупинитися, а всі політв'язні бути звільнені – не було виконано. Напередодні на вулиці міст вийшли тисячі протестувальників, як і раніше, не обійшлося без затримань і застосування спецзасобів силовиками – світлошумових гранат і гумових куль. Однак білоруси не збираються здаватися. Так, ранок 26 жовтня в країні почалося з протестів робітників на найбільших білоруських підприємствах, силові відомства діяли за своїм жорстким сценарієм – спрямували до місць страйків військову техніку й особовий склад.

OBOZREVATEL стежить за розвитком подій і пропонує текстовий онлайн.

07:00 – Біля прохідної заводу "Гродно Азот" зібралося декілька мікроавтобусів із силовиками, які перевіряли пропуску. За словами очевидців, вони відсікали які не працюють там, вже було кілька затримань. Tut.by пише, що зібралися працівників загнали під прохідну, пізніше вони зайшли на територію заводу.

Водночас біля Мінського заводу колісних тягачів помітили автозак.

7:10 – Лікарі 4-ї лікарні в Мінську вишикувалися в ланцюг солідарності. Також зробили люди в житловому районі Міхалово.

7:20 – У місті Жлобин працівники БМЗ повідомили, що майже на кожній прохідній стоїть за нарядом правоохоронців (внутрішня охорона плюс 3-5 співробітників з міста). Ворота, завжди відкриті для проїзду технологічного транспорту, були закриті.

7:30 – У Мінську люди з плакатом "Страйк" на 10 хвилин заблокували рух на МКАД.

7:45 – Очевидці зняли, як в сторону "Гродно Азоту" їхали дві вантажівки, в яких зазвичай перевозять невідомих в балаклавах.

8:00 – Стало відомо про затримання мало не половини третьої зміни цеху "Аміаку 3" на "Гродно Азоті". В результаті цей і цех "Карбамід 4" не прийняли зміну. Люди приходять на підтримку решти біля нової прохідної, але на території заводу. Зазначалося, що ОМОНу там немає. А робітники почали зупинку заводу по техпроцесу.

8:15 – У головному корпусі Білоруського державного університету почалася сидячий страйк. У ній брали участь близько 100 осіб.

8:30 – Робочі ковальського цеху МТЗ вийшли на протест, вони плескали і скандірлвалі: "Далучайся".

8:45 – За даними Tut.by, вранці на вулиці аеродромні в Мінську ОМОН з невідомих причин затримав як мінімум двох осіб.

8:55 – Вранці співробітники РНПЦ "Кардіологія" вишикувалися в ланцюг солідарності в Грушівці в Мінську.

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