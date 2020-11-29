Білорусь вийшла на "Марш сусідів": затримали майже 50 осіб. Фото й відео

У неділю, 29 листопада, у Мінську та інших містах Білорусі пройшов загальнонаціональний "Марш сусідів". Так білоруси охрестили свій 113-й день протестів проти чинної влади.

Уряд же, як і раніше, ввів у столицю авто внутрішніх військ, БТРи, а також автобуси із силовиками й спецтехніку. Людям закрили метро й доступ до інтернету, а всього за декілька годин маршу в різних містах було затримано приблизно 50 його учасників (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що протестний "Марш сусідів" називається саме так, тому що люди планують не збиратися в одну велику колону, чому перешкоджають силовики, а проводити акції у своїх районах, "із сусідами". У такому новому форматі відбувся і марш попередньої неділі.

Ще вранці 29 листопада було офіційно повідомлено про закриття п'яти станцій метро в Мінську. Традиційно для неділь почалися проблеми з мобільним інтернетом "у межах заходів, що проводяться уповноваженими державними органами щодо забезпечення національної безпеки".

Незважаючи на це, люди стали збиратися в колони у своїх мікрорайонах. Головні вимоги, з якими білоруси вийшли на вулиці, теж незмінні: відставка Олександра Лукашенка з поста глави держави, звільнення політичних ув'язнених із в'язниць і припинення міліційного насильства.

Представники правозахисної організації "Вясна" зазначили, що станом на 14:00 силовики затримали щонайменше 51 учасника протестів. Більшість затримань відбулися в Мінську – 34, а також у Боровлянах, Вітебську й Лісовому. Список продовжує доповнюватися.

За попередніми даними, на "Марші сусідів" у Мінську було затримано й члена основного складу Координаційної ради білоруської опозиції, економіста Дмитра Крука.

Видання Tut.by наголошує, що силовики переслідують людей у дворах у різних частинах столиці й інших міст. Очевидці розповідають, що під час затримань проти протестувальників застосовують сльозогінний газ.

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