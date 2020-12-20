Білорусь вийшла на Марш народного трибуналу. Фото та відео

У неділю, 20 грудня, в різних містах Білорусі проходить Марш народного трибуналу.

Як повідомляє Tut.by, з ранку вже за традицією до Мінська стягнули військових і техніку – "Рубежі", водомети, а також колючий дріт (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після 9-ї години на вулиці почали виходити невеликі групи протестувальників із біло-червоно-білими прапорами. Автомобілісти підтримували їх гудками.

Зі свого боку, рух на підтримку нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка "Ябатька" організував проїзд Мінськом колони тракторів під пісню "Любимую не отдают". Техніку супроводжували машини ДАІ.

Ближче до полудня почалися перші затримання. За даними правозахисного центру "Весна", вже затримано близько 20 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 грудня в Мінську силовики розігнали Марш мудрості і затримали близько 80-ти його учасників.

13 грудня в містах Білорусі відбувся Марш народного звинувачення. За несанкціоновані акції силовики затримали 300 учасників.