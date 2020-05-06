МЗС Білорусі позбавило акредитації знімальну групу російського "Первого канала" після сюжету про ситуацію з пандемією коронавірусу в країні.

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Матеріал журналістів із РФ у МЗС назвали фейковим, повідомили в середу, 6 травня, на телеканалі "Беларусь 1" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Російський кореспондент у Білорусі Скрін відео

У новинній програмі "Первого канала" заявлялося, що після недавніх великодніх служб і суботника в Білорусі сталося вибухове зростання нових випадків захворювання на коронавірус.

Кореспондент зняв свіжі могили на кладовищі в Столбцях і взяв інтерв'ю у деяких місцевих жителів, стурбованих пандемією.

Журналісти "Беларуси 1" нарахували в цьому сюжеті мінімум сім фейків. У програмі також заявили, що федеральний "Первый канал" "вийшов у лідери брехні".

Сюжет "Беларусь 1" про російських пропагандистів Скриншот

Сюжет "Беларусь 1" про російських пропагандистів Скриншот

Сюжет "Беларусь 1" про російських пропагандистів Скриншот

Сюжет "Беларусь 1" про російських пропагандистів Скриншот

Сюжет росіян про Білорусь:

Додамо: за даними на 6 травня в Білорусі офіційно заявляється про 19 255 випадків COVID-19 (+905 за добу), з яких летальних 112 (+5 за добу).

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Олександр Лукашенко заявив, що білорусам не слід цілуватися з іншими жінками під час пандемії, а також більше гуляти на вулиці, щоб дати легеням дихати повітрям.

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