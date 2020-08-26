У Мінську 25 серпня тисячі білорусів вийшли з мирним мітингом на площу Незалежності. Опозиція закликала людей відсвяткувати так неофіційний День незалежності Білорусі, адже саме цього дня в 1991 році було ухвалено декларацію про державний суверенітет країни.

Водночас на подібній акції в інших містах силовики ОМОНу вдалися до розгону мітингувальників і навіть застосували проти них сльозогінний газ. Про це у Telegram повідомляють "Радіо Свобода" і правозахисний центр "Вясна" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що в столиці на площу вийшло до 5000 осіб. Як і раніше, правоохоронці намагалася перешкоджати проведенню акції.

Білорусь відсвяткувала неофіційний День незалежності протестами. Фото і відео

Зокрема, там почалися затримання, але згодом стало відомо, що людей відпустили й на них чекає суд. Тоді ж громадяни стали скаржитися на значні проблеми з доступом до інтернету в центрі Мінська.

Білорусь відсвяткувала неофіційний День незалежності протестами. Фото і відео

Такі ж акації пройшли у Гомелі, Ліді та Гродно. В останньому правоохоронці затримали 28 співробітників "Гродно Азот", які вийшли на мітинг у центр міста. За словами людей, вони просто гуляли після роботи й не мали жодних гасел і прапорів.

Білорусь відсвяткувала неофіційний День незалежності протестами. Фото і відео

Намагаючись їх розігнати, біля будівлі Жовтневого районного відділку поліції силовики застосували проти мирних громадян сльозогінний газ.

Білорусь відсвяткувала неофіційний День незалежності протестами. Фото і відео

"Почалася бійка. Приїхав автозак, вибіг ОМОН, пустили газ. У темряві люди кричали "Допоможіть!" Поряд зі мною стояла дівчина, біг ОМОН – вони її просто з ніг збили. Я не знаю, чим це все закінчилося", – розповів один із очевидців.

Білорусь відсвяткувала неофіційний День незалежності протестами. Фото і відео

Під відділок прийшло щонайменше 100 людей, зокрема представників заводу. Вони вимагали звільнити затриманих, скандували "Випускай!" і добилися свого.

Білорусь відсвяткувала неофіційний День незалежності протестами. Фото і відео

Щоправда, на людей склали адміністративні протоколи за участь в несанкціонованому масовому заході, у нібито несанкціонованій ході містом та за висловлення невдоволення результатами президентських виборів.

Білорусь відсвяткувала неофіційний День незалежності протестами. Фото і відео

Білоруські ЗМІ повідомляють, що поліція затримала тільки декількох учасників акції протесту в Гродно. Водночас одного з них сильно побили, а іншого затримали вже після мітингу, коли він їхав додому.

Білорусь відсвяткувала неофіційний День незалежності протестами. Фото і відео

Додамо, що напередодні частина трудового колективу "Гродно Азоту" розглядала питання можливого оголошення страйку та зупинення виробництва.

Білорусь відсвяткувала неофіційний День незалежності протестами. Фото і відео

Білорусь відсвяткувала неофіційний День незалежності протестами. Фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня у Мінську поліція затримала двох членів президії Координаційної ради опозиції країни – лідера страйкового комітету Мінського тракторного заводу Сергія Дилевського і довірену особу Ольгу Ковалькову.

Нагадаємо, що протести в Білорусі почалися після результатів виборів президента 9 серпня. Громадськість і спостерігачі поставили під сумнів легітимність переобрання Олександра Лукашенка на шостий термін президенства.

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