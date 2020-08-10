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Вибори в Білорусі: суперниця Лукашенка Тіхановська оскаржила результати голосування

Дар'я Дурова
Світ
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Лукашенко і Тіхановська

Лукашенко і Тіхановська.

Конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська подала скаргу в ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.

Про це повідомило видання РБК. Центрвиборчком стверджує, що, за попередніми даними, чинний лідер республіки набрав більше 80,08% голосів, а Тіхановську підтримали 10,09% виборців. Інші кандидати отримали менше 2% голосів.

У штабі Тіхановської оголошені ЦВК результати не визнали. Вони "не відповідають реальності та суперечать здоровому глузду", заявила прессекретарка штабу Анна Красуліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Після закінчення голосування 9 серпня й оголошення перших результатів у багатьох містах Білорусі спалахнули масові акції протесту. Громадяни вимагали чесного підрахунку голосів та відставки Лукашенка. Акції переросли в жорсткі сутички, силовики проводили зачистки вулиць і масові затримання.

  • У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі визнали, що правоохоронці застосовували спецзасоби проти учасників протестних акцій у Мінську.

  • ЗМІ опублікували фото постраждалих на "Майдані" в Білорусі.

  • Читайте текстову трансляцію про те, як пройшли найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням.

БілорусьПротести у БілорусіСвітлана ТихановськаОлександр Лукашенко
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