Вибори в Білорусі: суперниця Лукашенка Тіхановська оскаржила результати голосування

Конкурентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тіхановська подала скаргу в ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.

Про це повідомило видання РБК. Центрвиборчком стверджує, що, за попередніми даними, чинний лідер республіки набрав більше 80,08% голосів, а Тіхановську підтримали 10,09% виборців. Інші кандидати отримали менше 2% голосів.

У штабі Тіхановської оголошені ЦВК результати не визнали. Вони "не відповідають реальності та суперечать здоровому глузду", заявила прессекретарка штабу Анна Красуліна.

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