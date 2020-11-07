Білорусь стає ядерною державою, – Лукашенко

Ольга Ліпич Світ 15:09, 7.11.2020 Оновлено: 15:17, 7.11.2020

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після запуску атомної електростанції країна стане ядерною державою.

Під час відвідування БелАЕС у суботу 7 листопада, він назвав цю подію історичною, передає БЕЛТА.

"Усе так буденно, наче метро побудували. Історичний момент – країна стає ядерною державою", – заявив Лукашенко.

Міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевіч додав, що прогнозна потужність БелАЕС – 18 млрд кВт / год на рік.

"Термін експлуатації станції – 60 років із можливістю продовження до 100 років", – сказав чиновник.

На урочистостях, крім білоруських офіційних осіб, були присутні також державний секретар Союзної держави Григорій Рапота, генеральний директор "Росатому" Олексій Лихачов і посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев.

Нагадаємо, перший енергоблок БелАЕС був включений в енергосистему Білорусі цього тижня. Після цього Міністерство закордонних справ Литви направило Білорусі ноту протесту із закликом зупинити її запуск.

Відзначимо, Білорусь веде будівництво АЕС біля міста Островець у Гродненській області, в 50 кілометрах від Вільнюса. Споруджують її за російським проєктом "ВВЕР-1200". Станція буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1 200 МВт кожен.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Білорусі в неділю, 1 листопада, відбувся Марш проти терору. На вулиці Мінська вийшли більш ніж 10 тис. білорусів на протест проти незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Тищенко запропонував покликати до Ради батюшку, щоб вигнати "дух попередників"

"Квартал 95" висміяв вибори в США: кандидатів назвали "дідуганами", а американців – "божевільними"

СЕГОДНЯ – ГОСПЕРЕВОРОТ, ВЧЕРА – МИЛЛИОН ЗА ГОЛОВУ, ЗАВТРА – …ТЮРЬМА!

"Кількість хворих – божевільна": у Харкові пацієнти з COVID-19 шикуються в черги за киснем

Первая запись – это разговор Тимура Аласания с Губазом Саникидзе