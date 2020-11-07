Білорусь стає ядерною державою, – Лукашенко

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після запуску атомної електростанції країна стане ядерною державою.

Під час відвідування БелАЕС у суботу 7 листопада, він назвав цю подію історичною, передає БЕЛТА.

"Усе так буденно, наче метро побудували. Історичний момент – країна стає ядерною державою", – заявив Лукашенко.

Міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевіч додав, що прогнозна потужність БелАЕС – 18 млрд кВт / год на рік.

"Термін експлуатації станції – 60 років із можливістю продовження до 100 років", – сказав чиновник.

На урочистостях, крім білоруських офіційних осіб, були присутні також державний секретар Союзної держави Григорій Рапота, генеральний директор "Росатому" Олексій Лихачов і посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев.

Нагадаємо, перший енергоблок БелАЕС був включений в енергосистему Білорусі цього тижня. Після цього Міністерство закордонних справ Литви направило Білорусі ноту протесту із закликом зупинити її запуск.

Відзначимо, Білорусь веде будівництво АЕС біля міста Островець у Гродненській області, в 50 кілометрах від Вільнюса. Споруджують її за російським проєктом "ВВЕР-1200". Станція буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1 200 МВт кожен.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Білорусі в неділю, 1 листопада, відбувся Марш проти терору. На вулиці Мінська вийшли більш ніж 10 тис. білорусів на протест проти незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.