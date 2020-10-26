Вчора в Мінську і по всій Білорусі пройшли чергові марші протесту – марші були оголошені в якості преамбули до загальних страйків, які були анонсована на сьогодні - 26 листопада. На даний момент в Білорусі страйкує більше сотні підприємств, а силові структури Лукашенка намагаються цьому перешкодити погрозами і залякуваннями.

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На вчерашний марш только в Минске вышло, по разным подсчётам, от 100 до 200 тысяч человек — точную цифру назвать сложно, так как многие люди прошли не весь маршрут марша, а только его часть — влившись в общую колонну в какой-то части маршрута. Собраться людям удалось без проблем, а вот концовка марша была омрачена очередной жестью — в районе улицы Орловской силовики Лукашенки забросали часть колонны светошумовыми гранатами, пустили газ, а также вламывались в квартиры, в которых прятались протестующие.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ об очередном марше протеста, который прошёл в Минске.

02. Начало марша стало уже стандартным для воскресных маршей протеста в Минске — со всех районов в центр города стягивались колонны протестующих, сообщая друг другу о безопасных маршрутах — по городу там и сям рыскали бусики с силовиками, которые неожиданно выскакивают и хватают всех, кто идёт на марш.

03. Люди идут в район стелы. Те, кому сложно ходить длинными маршрутами маршей, выражают поддержку народу другим способом — машут с лавочек, разворачивают флаги и так далее.

04. Народ стягивается в район стелы, посматривая по сторонам — к людям может неожиданно подкрасться водомёт — как это уже было в позапрошлый раз. Водомёт неожиданно подкрался сзади колонны и начал поливать собравшихся в районе Немиги людей оранжевой жижей.

05. Но в этот раз силовиков у стелы не было — так как место встречи протестующих было изменено в самый последний момент. У стелы собралась огромное количество народу — людьми была заполнена вся площадь и прилегающие к перекрёстку улицы.

06. Протестующие с флагами:

07. Начало марша. Колонна движется в сторону проспекта Машерова:

08. На марши протеста приходят самые красивые и небезразличные люди разных возрастов. Айтишники, студенты, рабочие, водители такси, врачи, пенсионеры — на марши выходят абсолютно все группы населения.

09. Людей вчера было очень много. Колонна движется в районе проспекта Машерова — голова колонны в этот момент находится где-то в районе завода "Горизонт" (примерно в километре от точки съёмки), а хвост теряется в районе стелы.

10. Колонна протестующих на мосту:

11. Жители близлежащих домов машут участникам марша:

12. Лавочки в близлежащих двориках:

13. Марш идёт по городу:

14. Колонна недалеко от площади Бангалор. На крыше девятиэтажки кто-то развернул огромный баннер "ШЧУЧЫНШЧЫНА" (по названию одного популярного интернет-хита недавнего времени):

15. Цепь солидарности на бордюре возле универсама "Рига". В этом районе колонна протестующих упёрлась в заграждение силовиков "барьер", после чего часть протестующих повернула обратно — в сторону улицы Орловской.

16. К сожалению, без жести вчера не обошлось. В районе улицы Орловской силовики атаковали расходящуюся колонну демонстрантов — забросав их светошумовыми гранатами и открыв стрельбу резиновыми пулями. Прямо сейчас в Беларуси проходят забастовки и марш пенсионеров в Минске, на котороый в этот раз вышло очень много людей.

Фото: Радыё Свабода

Такие дела.

Ну а в комментариях как обычно напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.