Білорусь продовжує страйкувати проти Лукашенка: головне про протести 18 серпня

У Білорусі тривають масові протести після президентських виборів. Громадяни оголосили безстроковий загальнонаціональний страйк і висунули вимоги до чинного президента Олександра Лукашенка.

Минула доба в країні пройшла неспокійно, але мирно. Увечері в Мінську на площі Незалежності зібралася багатотисячна акція протесту і вимагала відставки уряду. Активісти анонсували "цікавий" план дій на вівторок.

07:45 – Глава департаменту Північної Америки і Західної Європи в МЗС Білорусі Андрій Бушило подав у відставку через незгоду з діями влади. Раніше з'явилася інформація про те, що він виїхав з країни в знак протесту проти силових розгонів мітингів білорусів.

07:40 – Організація з безпеки і співробітництва в Європі хоче відвідати Білорусь для переговорів з владою і опозицією. Таку заяву опублікували на сайті ОБСЄ.

"Необхідний відкритий і конструктивний діалог для пошуку шляху вперед в Білорусі. ОБСЄ готова підтримати це і взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами", – відзначили в організації.

07:35 – У білоруському Гродно місцеве державне телебачення17 серпня в прямому ефірі транслювало багатотисячну акцію протесту проти влади, повідомляє "Радіо Свобода".

07:00 – Український художник Андрій Петренко намалював карикатуру на президента Білорусі Олександра Лукашенка.

06:40 – Активісти підвели підсумки першого дня загальнонаціонального страйку в Білорусі і анонсували "цікавий план" на вівторок, 18 серпня.

"Найголовніше завтра – продовження страйків. Це найпотужніший фактор тиску на режим диктатора. Ну а вкрай цікавий план на наступний день ми оголосимо вже вранці. І він не підведе", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу NEXTA Live

05:30 – Канада не визнала результати виборів в Білорусі і закликала провести нові. Про це заявив міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань на своїй сторінці в Twitter. Він зазначив, що Канада закликає ОБСЄ провести розслідування білоруських виборів і засуджує насильство по відношенню до мирних протестувальників.

