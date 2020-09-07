Білорусь привела у бойову готовність артилерійські частини і танковий резерв
Міноборони Білорусі привело в бойову готовність 1868-у артилерійську базу озброєння, 969-у базу резерву танків і 3620-у артилерійську базу озброєння.
Про це міністерство повідомило в Telegram. У повідомленні уточнили, що це відбувається "в ході чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних Сил".
Заходи перевірки включають в себе призов військовозобов'язаних із запасу і бойове злагодження підрозділів.
У міністерстві уточнили, що перевірка завершиться участю військових частин в командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами і організаціями технічного забезпечення.
Раніше 3 вересня Олександр Лукашенко, який обіймає посаду президента Білорусі п'ять термінів поспіль, на зустрічі з прем'єрміністром Росії Михайлом Мішустіним звинуватив країни НАТО в недружніх кроках біля кордонів країни, повідомило державне агентство БЕЛТА.
"Ми змушені були відповідати, бачачи недружні кроки з боку блоку НАТО біля наших кордонів", – сказав Лукашенко.
Він заявив про нібито перекидання американських та інших підрозділів НАТО до кордонів Білорусі, в тому числі літаків F-16.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, який обіймає посаду президента Білорусі п'ять термінів поспіль, доручив 16 серпня перекинути Вітебську десантно-штурмову бригаду в Гродно після доповіді ВС про "нарощування військового компонента" у західних кордонів країни.