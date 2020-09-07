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Білорусь привела у бойову готовність артилерійські частини і танковий резерв

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
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Міноборони Білорусі привело військові частини у вищий ступінь бойової готовності

Міноборони Білорусі привело військові частини у вищий ступінь бойової готовності. РІА Новости

Міноборони Білорусі привело в бойову готовність 1868-у артилерійську базу озброєння, 969-у базу резерву танків і 3620-у артилерійську базу озброєння.

Про це міністерство повідомило в Telegram. У повідомленні уточнили, що це відбувається "в ході чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних Сил".

Заходи перевірки включають в себе призов військовозобов'язаних із запасу і бойове злагодження підрозділів.

У міністерстві уточнили, що перевірка завершиться участю військових частин в командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами і організаціями технічного забезпечення.

Раніше 3 вересня Олександр Лукашенко, який обіймає посаду президента Білорусі п'ять термінів поспіль, на зустрічі з прем'єрміністром Росії Михайлом Мішустіним звинуватив країни НАТО в недружніх кроках біля кордонів країни, повідомило державне агентство БЕЛТА.

"Ми змушені були відповідати, бачачи недружні кроки з боку блоку НАТО біля наших кордонів", – сказав Лукашенко.

Він заявив про нібито перекидання американських та інших підрозділів НАТО до кордонів Білорусі, в тому числі літаків F-16.

Білорусь оголосила перевірку боєготовності Збройних сил.

Білорусь оголосила перевірку боєготовності Збройних сил. Telegram Міноборони Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, який обіймає посаду президента Білорусі п'ять термінів поспіль, доручив 16 серпня перекинути Вітебську десантно-штурмову бригаду в Гродно після доповіді ВС про "нарощування військового компонента" у західних кордонів країни.

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