Білорусь погодилася відпустити затриманого під час протестів українця: названа умова

Україна і Білорусь домовилися про звільнення з-під варти одного із затриманих у Мінську українців. Він зможе повернутися додому 14 серпня, після оплати штрафу.

Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив у ефірі "Громадського радіо". За його словами про це вдалося домовитися із міністром закордонних справ країни.

"Ми постійно працюємо із білоруською владою, наші консули постійно на зв’язку із білоруськими колегами. Ми мали контакти із міністром закордонних справ Білорусі", – зазначив він.

Єнін наголосив, що "дуже складно" встановити місце перебування затриманих та отримали можливість їх відвідати, однак, запевнив, що "всім нашим громадянам нададуть правову допомогу".

"Я не називаю прізвищ, ми працюємо з усією ситуацією", – додав Єнін.

Як повідомлялося, у Білорусі на тлі масових акцій протесту затримали волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва, а також Оксану Альошину та хлопця, чиє ім'я не розголошують. Відомо, що останнього затримали в Бресті.

Як повідомляв OBOZREVATEL: