Білорусь погодилася передати Росії затриманих найманців ПВК "Вагнера" – ЗМІ

Три десятки росіян з ПВК "Вагнера", затриманих спецслужбами Білорусі напередодні президентських виборів під Мінськом, можуть бути передані Росії найближчим часом.

Про це повідомив Інтерфакс із посиланням на інформоване джерело. За його словами, передбачається, що вони покинуть Мінськ повітряним шляхом.

"Не виключено, що затримані будуть передані російській стороні для подальшого розгляду вже найближчим часом, можливо до кінця тижня", – сказало джерело.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Офіс генерального прокурора України 11 серпня 2020 звернувся до генеральної прокуратури республіки Білорусь з запитами про видачу 28 осіб, затриманих 29 липня 2020 року правоохоронними органами Білорусі.

В Білорусі 12 серпня приземлився спецборт Повітряно-космічних сил Росії. Ту-134АК з бортовим номером RA-65690 о 9:44 вилетів з військового аеродрому Чкалівський в Московській області РФ. За однією з версій, на літаку можуть повернути в Росію затриманих "вагнерівців".