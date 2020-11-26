Білорусь підготувала санкції щодо офіційних осіб України

Міністерство закордонних справ Білорусі підготувало список санкцій щодо низки офіційних осіб України.

Як повідомляє "Інтерфакс", глава МЗС Володимир Макей пообіцяв журналістам "не залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави".

За його словами, влада України заявляла, що "поставила всі відносини з Білоруссю на паузу, що треба чинити на так званий режим тиск, щоб прийшла справжня в їх розумінні демократія".

Також Макей зазначив, що Україна приєднується до санкцій ЄС щодо Мінська, що не можна розцінювати як "абсолютно недружній крок і спробу втручання у внутрішні справи Білорусі".

"У Києві вважають, що, вводячи санкції, вони допомагають народу Білорусі. Ми бачимо, що це абсолютно збочена логіка. І ми категорично не вітаємо такий підхід", – додав він.

Водночас глава МЗС назвав рішення України приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі несамостійним кроком.

"Це чергове несамостійне рішення України, яке демонструє непослідовність політики наших південних сусідів. Якщо говорити відверто, то ми розглядаємо це як практично насмішку над здоровим глуздом", – підкреслив Макей.

За словами міністра, Україна намагається зобразити із себе якийсь ідеал в контексті дотримання прав людини.

"Україна не є для нас еталоном в плані прав людини, і ми вважаємо, не може виступати в цій ситуації ментором або вчителем щодо Білорусі", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 листопада сім країн-партнерів ЄС, включно з Україною, ввели санкції проти Білорусі через фальсифікації виборів президента і порушення прав людини.