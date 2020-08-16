Білорусь перекинула війська до кордону з Литвою

Марина Погорілко Світ 17:40, 16.08.2020

Білорусь оголосила про початок військових навчань у Гродненській області біля кордону з Литвою.

Як повідомило Міністерство Білорусі в Telegram, вони триватимуть із 17 до 20 серпня. У навчаннях візьмуть участь зенітно-ракетні війська, танкові і механізовані батальйони.

Зазначається, що на бойове чергування з протиповітряної оборони в рамках охорони державного кордону вже заступили підрозділи зенітних ракетних полків.

"З 17 по 20 серпня відповідно до плану підготовки Збройних Сил на військових полігонах і окремих ділянках місцевості пройде низка тактичних навчань із батареями реактивних дивізіонів з висуненням на ділянку місцевості поблизу Острівця, полігони "Гожський" і "Неман"", – йдеться у повідомленні.

Білорусь оголосила про початок військових навчань на кордоні з Литвою.
Telegram Міністерства оборони Республіки Білорусь
Білорусь перекинула військову техніку на кордон із Литвою.
Telegram Міністерства оборони Республіки Білорусь

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня, в Мінську на площі Незалежності відбувся мітинг на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка, а також пройшов Марш свободи. OBOZREVATEL слідкував за подіями.

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