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Білорусь перекинула війська до кордону з Литвою

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Світ
3,6 т.
Білорусь перекинула військову техніку на кордон із Литвою (фото: Інформатор)

Білорусь перекинула військову техніку на кордон із Литвою (фото: Інформатор).

Білорусь оголосила про початок військових навчань у Гродненській області біля кордону з Литвою.

Як повідомило Міністерство Білорусі в Telegram, вони триватимуть із 17 до 20 серпня. У навчаннях візьмуть участь зенітно-ракетні війська, танкові і механізовані батальйони.

Зазначається, що на бойове чергування з протиповітряної оборони в рамках охорони державного кордону вже заступили підрозділи зенітних ракетних полків.

"З 17 по 20 серпня відповідно до плану підготовки Збройних Сил на військових полігонах і окремих ділянках місцевості пройде низка тактичних навчань із батареями реактивних дивізіонів з висуненням на ділянку місцевості поблизу Острівця, полігони "Гожський" і "Неман"", – йдеться у повідомленні.

Білорусь оголосила про початок військових навчань на кордоні з Литвою.

Білорусь оголосила про початок військових навчань на кордоні з Литвою. Telegram Міністерства оборони Республіки Білорусь

Білорусь перекинула військову техніку на кордон із Литвою.

Білорусь перекинула військову техніку на кордон із Литвою. Telegram Міністерства оборони Республіки Білорусь

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня, в Мінську на площі Незалежності відбувся мітинг на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка, а також пройшов Марш свободи. OBOZREVATEL слідкував за подіями.

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