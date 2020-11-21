Тихановська хоче визнати ОМОН Білорусі терористичною організацією

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська хоче визнати ОМОН і Відділ з боротьби з організованою злочинністю країни, які причетні до побиття і вбивств протестувальників, терористичними організаціями.

Цю процедуру вже розпочато. Про це учасниця виборів президента Білорусі заявила в своєму Telegram-каналі 20 листопада за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів.

Тихановська зазначила, що всі співробітники цих правоохоронних органів, які не звільняться до закінчення розслідування, будуть визнані співучасниками й отримають санкції та арешт майна.

На амністію зможуть розраховувати ті, хто припинить брати участь у злочинах і стане на сторону народу.

"Раз ГУБОЗіК та ОМОН перетворилися в злочинні банди, ми починаємо процедуру визнання цих організацій екстремістськими або терористичними", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Світлана Тихановська сказала, що більшість силовиків підтримують самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через фінансовий тиск, а деякі з них "зомбовані" пропагандою.