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8 грудня • оновлено в 14:27
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Білорусь охопили нові протести проти союзу з Росією: всі подробиці, фото і відео

4.5т
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У центрі Мінська почалася чергова акція протесту проти інтеграції Білорусі та Росії.

Про це повідомляє місцеве видання "Наша Нива". Видання зазначає, що попередні акції відбулися 7 грудня, напередодні переговорів глав держав Олександра Лукашенка і Володимира Путіна.

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Люди зібралися на площі зі слоганами "Живе Білорусь!" і "Незалежність". За словами організатора акції, журналіста Павла Северинця, протестуючі вимагають "ніяких домовленостей з імперською Росією!".

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

nn.by

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

nn.by

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

nn.by

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

nn.by

Згодом член руху солідарності "Разам" Олена Товста виступила на площі Свободи з заявою, яку підтримали учасники протесту.

"Ми, громадяни Білорусі, висловлюємо рішучий протест проти глибокої інтеграції з Росією. Заявляємо про нелегітимність документів, які можуть бути підписані. Ми не будемо їм підкорятися. Закликаємо міжнародне співтовариство проявити солідарність. Білоруському народу потрібно повернення прав і свобод, прописаних в Конституції, в тому числі право обирати владу. Свободу не спинити! Незалежність – це шлях до свободи. Живе Білорусь!" – заявила Товста.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

nn.by

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

nn.by

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

nn.by

Згодом на акції виступили Максим Вінярський з "Європейської Білорусі" і Петро Садовський, який був послом Білорусі в Німеччині в 1990-е. Після цього сотні людей рушили по проспекту Незалежності в сторону площі Перемоги. Мітингувальники скандують: "Слава нації – ніякої інтеграції!".

Пізніше до посольства РФ стягнули керівництво столичної міліції, яке перекрило підходи до будівлі ланцюгом омонівців. Правоохоронці пообіцяли передати представникам дипустанови прохання вийти до Северінця.

Протести в Білорусі - міліція

Протести в Білорусі - міліція

Протести в Білорусі - міліція

Протести в Білорусі - міліція

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

nn.by

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

nn.by

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

nn.by

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

nn.by

Раніше OBOZREVATEL розповідав:

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Автор
Алекс Шухарт
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь Мінськ
Тег
протест
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Ребята так мы не против с вами торговать по мировым ценам и нам нахрен не нужны союзники-нахлебники. Толка от Белоруссии, как от козла молока. Никогда не поддерживали, а только просили скидки.
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0
3
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Выродок из СССР, ВЫРОДОК СОВКОДРОЧЕР, Словяне Білоруси нехотя жить в вашей помойке жопе мира -лаптеРАсеи!!!! =)) Какцапы идите нах*й со своим пердячим газом!!! =)) ЖИВЕ БІЛАРУСЬ!!!!
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2
0
Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Живе БІЛОРУСЬ !!!! Слава УКРАЇНІ!!! СЛАВА Українській і Білоруській СЛОВЯНСЬКИМ МОВАМ !!! ГЕТЬ какцап.ський бы.длячий гавяжий язИк!!! =))))
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4
0
Мигол Натали
Мигол Натали
Это Украина не зависимо то речь посполитая, то поляки, то СССР, теперь США обоз молчалбы
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5
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Мигол Натали, таблетки от словесной диареи не пробовала?
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0
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