Білорусь охопили нові протести проти союзу з Росією: всі подробиці, фото і відео

У центрі Мінська почалася чергова акція протесту проти інтеграції Білорусі та Росії.

Про це повідомляє місцеве видання "Наша Нива". Видання зазначає, що попередні акції відбулися 7 грудня, напередодні переговорів глав держав Олександра Лукашенка і Володимира Путіна.

Люди зібралися на площі зі слоганами "Живе Білорусь!" і "Незалежність". За словами організатора акції, журналіста Павла Северинця, протестуючі вимагають "ніяких домовленостей з імперською Росією!".

Протести в Білорусі nn.by

Протести в Білорусі nn.by

Протести в Білорусі nn.by

Протести в Білорусі nn.by

Згодом член руху солідарності "Разам" Олена Товста виступила на площі Свободи з заявою, яку підтримали учасники протесту.

"Ми, громадяни Білорусі, висловлюємо рішучий протест проти глибокої інтеграції з Росією. Заявляємо про нелегітимність документів, які можуть бути підписані. Ми не будемо їм підкорятися. Закликаємо міжнародне співтовариство проявити солідарність. Білоруському народу потрібно повернення прав і свобод, прописаних в Конституції, в тому числі право обирати владу. Свободу не спинити! Незалежність – це шлях до свободи. Живе Білорусь!" – заявила Товста.

Протести в Білорусі nn.by

Протести в Білорусі nn.by

Протести в Білорусі nn.by

Згодом на акції виступили Максим Вінярський з "Європейської Білорусі" і Петро Садовський, який був послом Білорусі в Німеччині в 1990-е. Після цього сотні людей рушили по проспекту Незалежності в сторону площі Перемоги. Мітингувальники скандують: "Слава нації – ніякої інтеграції!".

Пізніше до посольства РФ стягнули керівництво столичної міліції, яке перекрило підходи до будівлі ланцюгом омонівців. Правоохоронці пообіцяли передати представникам дипустанови прохання вийти до Северінця.

Протести в Білорусі - міліція

Протести в Білорусі - міліція

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі nn.by

Протести в Білорусі nn.by

Протести в Білорусі nn.by

Протести в Білорусі nn.by

Раніше OBOZREVATEL розповідав:

"Антиросійські" протести в столиці Білорусі Мінську потрапили на відео. Найтриваліший протест проти інтеграції з Москвою відбувся в суботу, 7 грудня.

До цього Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели 5-годинні переговори в Сочі і розійшлися, не зробивши ніяких заяв перед журналістами.

Перед цим президент Білорусі заявив, що країна не збирається "здавати" незалежність і суверенітет, а також входити до складу будь-якого іншої держави.

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