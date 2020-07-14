Білорусь охопили акції протесту через нечесні вибори, людей затримують. Відео
У Мінську та інших містах Білорусі пройшли акції протесту. Радіо Свобода
У Мінську і деяких інших містах Білорусі пройшли стихійні акції протесту після того, як ЦВК відмовилася зареєструвати кандидатами в президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкало.
У столиці Білорусі близько 20:00 за місцевим часом перекрили проспект Незалежності, на якому зібралося кілька сотень протестуючих. Люди без прапорів, гасел і плакатів просто йшли вулецею і плескали в долоні. Машини, що проежджали повз, сигналили на знак солідарності з учасниками ходи. Місцева міліція частково перекрила проспект і почала затримання.
Міліція затримала учасників протесту в центрі Мінська (Радіо Свобода)
Люди координували дії між собою за допомогою чатів і груп в месенджерах і соцмережах.
У центр міста під'їхали автозаки. Так, журналіста радіостанції "Єврорадіо" затримали прямо під час стріму з місця подій.
Прес-служба МВС республіки розповсюдила заяву про неприпустимість масових заворушень і несанкціонованих акцій.
"Нагадуємо про неприпустимість участі в незаконних масових заходах. Співробітники міліції вживуть усіх заходів, спрямованих на підтримання громадського порядку та припинення протиправних дій! Будь-які провокації будуть припинятися відповідно до чинного законодавства", – написали в офіційному телеграм-каналі МВС.
МВС Білорусі закликало громадян припинити акції (Telegram-канал МВС Білорусі)
Як повідомляв OBOZREVATEL :
у Мінську 18 червня відбулися масштабні акції на підтримку активістів і політиків, яких затримали під час президентської виборчої кампанії.
Зокрема, протестувальники вимагали відпустити опозиціонера і опонента Олександра Лукашенка Віктора Бабарика, якого затримали і доправили на допит.
Масштабні акції в різних містах продовжилися і 19 червня. У результаті були затримані більш ніж 120 осіб.
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