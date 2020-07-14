Білорусь охопили акції протесту через нечесні вибори, людей затримують. Відео

У Мінську та інших містах Білорусі пройшли акції протесту. Радіо Свобода

У Мінську і деяких інших містах Білорусі пройшли стихійні акції протесту після того, як ЦВК відмовилася зареєструвати кандидатами в президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкало.

У столиці Білорусі близько 20:00 за місцевим часом перекрили проспект Незалежності, на якому зібралося кілька сотень протестуючих. Люди без прапорів, гасел і плакатів просто йшли вулецею і плескали в долоні. Машини, що проежджали повз, сигналили на знак солідарності з учасниками ходи. Місцева міліція частково перекрила проспект і почала затримання.

Міліція затримала учасників протесту в центрі Мінська (Радіо Свобода)

Люди координували дії між собою за допомогою чатів і груп в месенджерах і соцмережах.

У центр міста під'їхали автозаки. Так, журналіста радіостанції "Єврорадіо" затримали прямо під час стріму з місця подій.

Прес-служба МВС республіки розповсюдила заяву про неприпустимість масових заворушень і несанкціонованих акцій.

"Нагадуємо про неприпустимість участі в незаконних масових заходах. Співробітники міліції вживуть усіх заходів, спрямованих на підтримання громадського порядку та припинення протиправних дій! Будь-які провокації будуть припинятися відповідно до чинного законодавства", – написали в офіційному телеграм-каналі МВС.

МВС Білорусі закликало громадян припинити акції (Telegram-канал МВС Білорусі)

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