Білорусь охопила нова хвиля страйків після заяви Тихановської. Фото і відео
Після того, як опозиціонерка Світлана Тихановська записала нове відео із закликом до мирних протестів, всю територію Білорусі 14 серпня охопила хвиля масштабних страйків на державних і приватних підприємствах.
Зараз до них вже приєдналися співробітники понад 40 підприємств і установ, однак це – не межа. Адже багато акцій заплановані ближче до вечора. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з розвитком подій трудової "революції" білорусів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Відзначимо, що до масових страйків уже приєдналися:
"Гродноазот";
"Світлогорськхімволокно";
"Гомельський м'ясокомбінат";
Білоруська АЕС;
Бакунінський авторинок Гомеля;
"Мінські теплові мережі";
"Мінські кабельні мережі";
Гроднопромстрой;
Мінський завод шестерень (МЗШ);
Білоруський металургійний завод (БМЗ);
"Мінські електричні мережі";
ТЕЦ-4;
Мінський моторний завод (ММЗ);
Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ);
ДП "Мінський метрополітен";
Гродненське хімволокно;
Мінський електротехнічний завод імені Козлова;
Меблева фабрика "ЗОВ";
4-я лікарня і РНПЦ кардіології;
5-я лікарня Мінська;
Мінський тракторний завод (повністю припинив роботу);
Паркетна фабрика "Косвік";
ВАТ "Стройтехпрогрес";
"Брестгазоапарат";
Ковальський завод важких штамповок у Жодіному;
"Нафтан";
"БілОмо";
"Білмедпрепарати";
Гродненський м'ясокомбінат;
"Білоруськалій";
Мінський автомобільний завод (МАЗ);
Фабрика жіночої білизни "Мілавіца";
Парк високих технологій;
ВАТ "МАПІД";
"Білшина";
Завод побутової техніки "Атлант";
Залізничне депо Ліди;
Петриківський ГЗК;
Завод "Гефест";
"Біллакт"
Вчителі шкіл.
Всі, хто вийшов на протести, скандують "Йди!", висловлюючи свою незгоду з перемогою чинного президента Олександра Лукашенка на виборах, а також проводять символічні переклички тих, хто голосував за його опонентку Тихановську.
Загалом люди висувають низку таких вимог:
негайно припинити насильство, переслідування і затримання, а також звільнити затриманих учасників мітингів;
визначити час і місце, де громадяни зможуть мирно висловити незгоду з підсумками виборів;
припинити тиск на медиків, які здійснюють судмедекспертизу;
провести нові вибори з незалежними спостерігачами протягом місяця.
Білоруські робочі встановили дедлайн виконання своїх вимог – 18 серпня. В іншому випадку вони пригрозили зробити страйк безстроковим.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тихановська запропонувала всім мерам міст 15-16 серпня виступити організаторами мирних масових зібрань в кожному місті.
Зі свого боку Лукашенко заявив, що страйки в країні можуть дуже негативно позначитися на майбутній роботі підприємств.
Нагадаємо, загальнонаціональний страйк в Білорусі почався 11 серпня на тлі протестів через невдоволення людей підсумками виборів. Білоруси почали масово залишати роботу і виходити на вулиці, продовжуючи мітингувати.