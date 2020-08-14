Білорусь охопила нова хвиля страйків після заяви Тихановської. Фото і відео

Після того, як опозиціонерка Світлана Тихановська записала нове відео із закликом до мирних протестів, всю територію Білорусі 14 серпня охопила хвиля масштабних страйків на державних і приватних підприємствах.

Зараз до них вже приєдналися співробітники понад 40 підприємств і установ, однак це – не межа. Адже багато акцій заплановані ближче до вечора. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з розвитком подій трудової "революції" білорусів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Білорусьшина" вимагає діалогу з керівництвом міста Бобруйськ TUT.BY

Велелюдний мітинг на території МАЗ TUT.BY

На МАЗ приїхав прем'єр Головченко TUT.BY

Робочі Мінського метрополітену вишикувалися шеренгами уздовж доріг TUT.BY

Відзначимо, що до масових страйків уже приєдналися:

"Гродноазот";

"Світлогорськхімволокно";

"Гомельський м'ясокомбінат";

Білоруська АЕС;

Бакунінський авторинок Гомеля;

"Мінські теплові мережі";

"Мінські кабельні мережі";

Гроднопромстрой;

Мінський завод шестерень (МЗШ);

Білоруський металургійний завод (БМЗ);

"Мінські електричні мережі";

ТЕЦ-4;

Мінський моторний завод (ММЗ);

Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ);

ДП "Мінський метрополітен";

Гродненське хімволокно;

Мінський електротехнічний завод імені Козлова;

Меблева фабрика "ЗОВ";

4-я лікарня і РНПЦ кардіології;

5-я лікарня Мінська;

Мінський тракторний завод (повністю припинив роботу);

Паркетна фабрика "Косвік";

ВАТ "Стройтехпрогрес";

"Брестгазоапарат";

Ковальський завод важких штамповок у Жодіному;

"Нафтан";

"БілОмо";

"Білмедпрепарати";

Гродненський м'ясокомбінат;

"Білоруськалій";

Мінський автомобільний завод (МАЗ);

Фабрика жіночої білизни "Мілавіца";

Парк високих технологій;

ВАТ "МАПІД";

"Білшина";

Завод побутової техніки "Атлант"; Залізничне депо Ліди;

Петриківський ГЗК;

Завод "Гефест";

"Біллакт"

Вчителі шкіл.

Страйк на ММЗ в Мінську TUT.BY

Співробітники Парку високих технологій також закликали Лукашенка до відставки TUT.BY

Вчителі на протесті в Мінську TUT.BY

Фабрика жіночої білизни "Мілавіца" підтримала загальнонаціональний страйк Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Всі, хто вийшов на протести, скандують "Йди!", висловлюючи свою незгоду з перемогою чинного президента Олександра Лукашенка на виборах, а також проводять символічні переклички тих, хто голосував за його опонентку Тихановську.

Тисячі робітників МЗКТ не згодні з фальсифікацією виборів Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Співробітники МЗШ висловили своє невдоволення владою Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Колектив МТЗ повністю зупинив роботу Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Ковальський завод важких штамповок в Жодіно протестує проти Лукашенка Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Загалом люди висувають низку таких вимог:

негайно припинити насильство, переслідування і затримання, а також звільнити затриманих учасників мітингів;

визначити час і місце, де громадяни зможуть мирно висловити незгоду з підсумками виборів;

припинити тиск на медиків, які здійснюють судмедекспертизу;

провести нові вибори з незалежними спостерігачами протягом місяця.

Білоруські робочі встановили дедлайн виконання своїх вимог – 18 серпня. В іншому випадку вони пригрозили зробити страйк безстроковим.

На вулиці Мінська вийшли навіть медики Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Паркетна фабрика "Косвік" приєдналася до страйку Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Протест на Гроднеськом ум'ясокомбінаті Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Мітинг працівників "Білоруськалій" Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Робочі БМЗ приєдналися до страйку Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

Страйк на заводі "Атлант" Telegram-канал "Мая краіна Беларусь"

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