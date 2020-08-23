У Білорусі сотні тисяч вийшли на марші проти Лукашенка: всі деталі онлайн

У містах Білорусі знову проходять масові акції протесту під назвою "Марш нової Білорусі".

Інформацію про демонстрації повідомляють білоруські ЗМІ і Telegram-канали. Силовики не втручаються в те, що відбувається і не перешкоджають учасникам акцій.

У Мінську на площі Незалежності, за оцінкою Tut.by і Euroradio, зібралося понад 200 тисяч осіб.

О 15:30 учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих білорусів від рук силовиків, які за наказом влади розганяли мирні акції.

Як повідомила NEXTA, головні вимоги протестувальників: звільнення всіх затриманих і політв'язнів, суд над винними в катуваннях і вбивствах, відставка Лукашенко.

У районі проведення акції в Мінську помічено багато омонівців і військових зі зброєю.

Також люди влаштовують ходи на центральних вулицях і площах багатьох білоруських міст.

На акцію "Марш нової Білорусі" в Мінську вийшли понад 200 тис людей (TUT.BY)

Білоруси вимагають звільнені всіх політв'язнів (TUT.BY)

Демонстрації і мітинги пройшли в багатьох білоруських містах (TUT.BY)

Протестуючі наполягають на відставці Лукашенка (TUT.BY)

У центрі Мінська були помічені автобуси і вантажівки з військовими (TUT.BY)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в білоруській столиці Мінську в суботу, 22 серпня, відбулася мирна акція проти насильства з боку силовиків. Зокрема, демонстранти зібралися біля Центру ізоляції правопорушників на Окрестіна, щоб нагадати про побиття затриманих учасників протесту 9-11 серпня.

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