Білорусь оголосила навчання з бойовою авіацією і силами ППО: будуть бомбити "диверсантів"

Білорусь із 4 по 7 серпня проведе перший етап оперативно-тактичного навчання з військово-повітряними силами і військами ППО.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони Білорусі. Бойові вертольоти відпрацюють прикриття дороги від бойовиків, а літаки – авіаудари по наземних цілях.

"Під час проведення навчання будуть відпрацьовані питання посадки літаків МіГ-29, Су-25, Як-130, Л-39 на заздалегідь підготовлену аеродромну ділянку дороги автомобільної траси М1 Мінськ – Брест із подальшою їхньою підготовкою до повторного вильоту і завданням авіаційного удару по наземних цілях", – сказано в повідомленні.

Прикриття району польотів від засобів повітряного нападу противника планується здійснювати винищувачами Су-30СМ із зон чергування в повітрі і зенітними ракетними комплексами "Тор-М2".

Вертольоти Мі-24 і Мі-8МТВ-5 50-ї змішаної авіаційної бази будуть виконувати завдання з прикриття аеродромної ділянки дороги від дій незаконних збройних формувань і диверсійно-розвідувальних груп.

"Основною метою цього етапу навчання є відпрацювання питань використання ділянок автомобільних доріг як запасних аеродромів і аеродромів розосередження авіації, підготовка льотного складу до виконання польотів з аеродромних ділянок доріг", – повідомили в Міноборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі оголосили про військову 25-денну мобілізацію, яка розпочнеться 11 серпня у Вітебській області на кордоні з Росією.