Білорусь обмежила рух через кордон

Карина Бондаренко Світ 11:21, 30.10.2020 Оновлено: 11:38, 30.10.2020

Білорусь із четверга, 29 жовтня, обмежила рух через кордон.

Обмеження влада аргументувала додатковими заходами щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції, повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

"Згідно з інформацією, ці обмеження не поширюються на осіб, які перетинають кордон за дипломатичними або службовими паспортами, водіїв вантажних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення та членів поїзних бригад", – йдеться в повідомленні.

Білорусь обмежила рух через кордон.
МВС

Як писав OBOZREVATEL, Білорусь не хоче допускати на свою територію громадян України, Литви та Польщі. Про це заявив посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим. На його думку, режим Лукашенка досі вважає нашу країну загрозою для себе.

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