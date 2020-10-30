Білорусь обмежила рух через кордон.

Білорусь з четверга, 29 жовтня, обмежила рух через кордон.

Обмеження влада аргументувала додатковими заходами щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції, повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

"Згідно з інформацією, ці обмеження не поширюються на осіб, які перетинають кордон по дипломатичних або службових паспортах, водіїв вантажних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення та членів поїзних бригад", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, Білорусь не хоче допускати на свою територію громадян України, Литви та Польщі. Про це заявив посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим. На його думку, режим Лукашенка до сих пір вважає нашу країну загрозою для себе.