Білорусь не пускатиме до себе громадян України, Литви та Польщі – посол

Білорусь не хоче допускати на свою територію громадян України, Литви та Польщі.

Про це заявив посол України у Республіці Білорусь Ігор Кизим в ефірі "Громадського радіо". Це робиться, оскільки режим Лукашенка досі вважає нашу країну загрозою для себе, вважає дипломат.

"Прикордонники вживають заходів, щоб не допускати на територію Білорусі людей із трьох сусідніх країн, а саме Литви, Польщі й України", – сказав він.

За його словами, це безпідставно, але "комусь треба, щоб виправдовувати жорсткі дії щодо протестувальників", уточнив Кизим.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 17 серпня Україна вперше в історії відкликала свого посла з Білорусі. Це було зроблено на тлі антипрезидентських протестів, щоб провести консультації й оцінити перспективи відносин між країнами.