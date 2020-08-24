Білорусь не мають наміру перетворювати в другу Україну, – глава дипломатії ЄС

Європейський Союз зацікавлений у тому, щоб білоруси жили в режимі політичних свобод і мали добрі стосунки з усіма сусідами, при цьому ЄС не має наміру перетворювати Білорусь у другу Україну.

Таку заяву в неділю, 23 серпня, зробив глава дипломатії Євросоюзу, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанській газеті El Pais.

За його словами, в Україні "розбіжності між Європою та Росією вирішувалися стріляниною, насильством і дезінтеграцією української території, яка триває донині".

Він також зазначив, що криза в Білорусі не схожа на геополітичну ситуацію, яка була в Україні під час Євромайдану. Білоруси, за словами Борреля, зараз не сперечаються, "бути з мамою або татом", а просто вимагають громадянських свобод і прав.

"Європейських прапорів немає на демонстраціях. І Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь на другу Україну. Ми повинні сприяти політичній реформі, але не виступати в ролі спотворювального фактора, як нас можуть сприймати з російської сторони. Ця напруга між Європою і Росією закінчилася вогнем, насильством і розпадом української території", – сказав він.

Боррель також заявив, що ЄС необхідно продовжувати діалог з Олександром Лукашенком. Він порівняв таку ситуацію із взаємовідносинами Брюсселя з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, зазначивши, що хоча ЄС не визнає легітимності ні Лукашенка, ні Мадуро, з обома лідерами потрібно розмовляти.

Дипломат додав, що у ЄС є "фінансові ресурси в розмірі 50 мільйонів євро на допомогу білоруському суспільству".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 серпня відбулися акції протесту проти поліцейського насильства і фальсифікації виборів "Марш нової Білорусі".

Олександр Лукашенко влаштував політ на вертольоті над акцією протесту в Мінську й сказав, що демонстранти "розбіглися як щурі".

Політика разом із його сином у бронежилетах зняли на відео. Крім того, Лукашенко вирішив вийти на публіку з автоматом у руках.

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