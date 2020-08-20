Білорусь накрила нова хвиля страйків. Фото і відео

У Білорусі 20 серпня, на 12-й день протестів, поновилися масові страйки на державних підприємствах, в лікувальних установах, у ЗМІ та на об'єктах культури.

Як повідомляє Telegram-канал NEXTA Live, який відстежує хроніку подій на білоруських протестах, на вулиці вийшли співробітники РНПЦ "Кардіології", а також шахтарі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Люди збираються біля прохідних своїх підприємств, щоб висловити протест проти насильства. Такі акції вже стали традиційними та проводяться постійно після жорстоких розгонів демонстрантів, незгодних із підсумками виборів у Білорусі.

Тим часом співробітники "Білтелерадіокомпанії" (БТ) не тільки приєдналися до страйку в Мінську, але й стали масово звільнятися з державного ЗМІ.

Як повідомляється на Telegram-каналі "Підйом", джерело видання в БТ розповіло, що тільки 19 серпня заяви на відпустку за свій кошт і на звільнення написали 10 осіб. "Всього зараз не працюють осіб 50. Одні взагалі звільнилися, інші пішли за свій кошт", – зазначив інформатор.

Співробітники "Білтелерадіокомпанії" вийшли страйкувати на вулиці Telegram-канал "Підйом"

Багато людей звільнилися з "Білтелерадіокомпанії" Telegram-канал "Підйом"

Що стосується 50 медійників, які вийшли на вулиці, то вони вишикувалися в шеренгу на перетині проспекту Незалежності та вулиці Макайонка. 19 серпня тих, хто оголосив страйк, перестали пускати в будівлю телецентру.

Крім того, до мітингів приєдналися звичайні жителі міста Глибоке і творчий колектив Купалівського театру в Мінську.

Як повідомляється на Telegram-каналі YUT.BY, під його стінами знову зібрався "Пісенний схід". Артисти влаштували флешмоб, який тривав пів години. Виступаючи проти насильства, група з 30-50 осіб виконувала білоруські пісні.

Мітинг у Глибокому "Белсат"

Під Купалівським театром у Мінську влаштували "Пісенний схід" TUT.BY

Артисти влаштували флешмоб із білоруськими піснями TUT.BY

Співробітники театру імені Янки Купали виступили проти насильства TUT.BY

Білоруски співають національні пісні TUT.BY

На мітинг під театр у Мінську прийшли навіть із дітьми TUT.BY

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