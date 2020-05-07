Білорусь накрила "лавина" коронавірусу: у ВООЗ захвилювалися
В умовах відсутності адекватних заходів фізичного дистанціювання в Білорусі очікувати зниження захворюваності на коронавірусну інфекцію немає підстав.
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Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Батир Бердикличев у інтерв'ю РИА Новости, спростувавши прогноз білоруських медиків про проходження республікою піка COVID-19 у травні.
Так, на початку травня заступниця головного лікаря Республіканського центру гігієни, епідеміології та громадського здоров'я країни Ірина Глинська повідомляла, що приблизно за місяць Білорусь вийде на стійке зниження захворюваності.
Втім, останнім часом щодобовий приріст заражених коронавірусом в країні в середньому становить від 700 до 900 осіб. Із недугою там борються спорадично, проте карантин влада не вводить.
Представник ВООЗ підкреслив, що головна мета запровадження заходів фізичного дистанціювання – запобігти лавиноподібному зростанню нових випадків COVID-19, щоб дати можливість системі охорони здоров'я справлятися з потоком пацієнтів і дозволити отримати кожному необхідну медичну допомогу в повному обсязі.
"Без адекватних заходів фізичного дистанціювання швидке зростання числа нових випадків захворювання може перевищити можливості системи охорони здоров'я щодо надання необхідної медичної допомоги", – розповів Бердикличев.
Він зазначив, що, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у Білорусі спостерігаються ознаки стабілізації зростання нових випадків. За його словами, наразі немає доказів сезонного характеру цього вірусу, а тому прогнозувати згасання епідемії з настанням літа поки також передчасно.
Станом на 7 травня в Білорусі підтверджено 20 168 випадків коронавірусної інфекції. Виписали з лікарні вже 5 067 осіб, померли 116 пацієнтів.
Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила законопроєкт, який удосконалить страхування медиків від коронавірусу COVID-19.