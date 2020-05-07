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7 травня • оновлено в 18:40
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Білорусь накрила "лавина" коронавірусу: у ВООЗ захвилювалися

5.2т
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В умовах відсутності адекватних заходів фізичного дистанціювання в Білорусі очікувати зниження захворюваності на коронавірусну інфекцію немає підстав.

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Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Батир Бердикличев у інтерв'ю РИА Новости, спростувавши прогноз білоруських медиків про проходження республікою піка COVID-19 у травні.

Так, на початку травня заступниця головного лікаря Республіканського центру гігієни, епідеміології та громадського здоров'я країни Ірина Глинська повідомляла, що приблизно за місяць Білорусь вийде на стійке зниження захворюваності.

Коронавірус в Білорусі

Коронавірус в Білорусі

news.liga.net

Втім, останнім часом щодобовий приріст заражених коронавірусом в країні в середньому становить від 700 до 900 осіб. Із недугою там борються спорадично, проте карантин влада не вводить.

Представник ВООЗ підкреслив, що головна мета запровадження заходів фізичного дистанціювання – запобігти лавиноподібному зростанню нових випадків COVID-19, щоб дати можливість системі охорони здоров'я справлятися з потоком пацієнтів і дозволити отримати кожному необхідну медичну допомогу в повному обсязі.

"Без адекватних заходів фізичного дистанціювання швидке зростання числа нових випадків захворювання може перевищити можливості системи охорони здоров'я щодо надання необхідної медичної допомоги", – розповів Бердикличев.

Він зазначив, що, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у Білорусі спостерігаються ознаки стабілізації зростання нових випадків. За його словами, наразі немає доказів сезонного характеру цього вірусу, а тому прогнозувати згасання епідемії з настанням літа поки також передчасно.

Станом на 7 травня в Білорусі підтверджено 20 168 випадків коронавірусної інфекції. Виписали з лікарні вже 5 067 осіб, померли 116 пацієнтів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила законопроєкт, який удосконалить страхування медиків від коронавірусу COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Білорусь
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Впереди 9 мая и Лукашенко парад не отменил. После него можно ожидать массовый всплеск зараженных.
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
рф уже в пятерке. Кремлевские боты, вы еще не повыздыхали? А ну по порядку рассчитайсь.
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Короткоручко Юрий
Короткоручко Юрий
рашафашисты мрази, Вот только Кремлевские боты провели уже 5млн тестирование,а в Украине 151000!Разницу улавливает?Так что радоваться тут нечему,кстати та же Беларусь протестировала уже 260000.Интерестно,сколько у нас заболевших насчитали бы,протестируй 5млн человек
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну почему же Воз так не переживал за Швецию, где карантин также не объявляли? Не верю западу в добрые намерения без выгоды для себя.
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

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