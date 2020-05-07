Білорусь накрила "лавина" коронавірусу: у ВООЗ захвилювалися

В умовах відсутності адекватних заходів фізичного дистанціювання в Білорусі очікувати зниження захворюваності на коронавірусну інфекцію немає підстав.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Батир Бердикличев у інтерв'ю РИА Новости, спростувавши прогноз білоруських медиків про проходження республікою піка COVID-19 у травні.

Так, на початку травня заступниця головного лікаря Республіканського центру гігієни, епідеміології та громадського здоров'я країни Ірина Глинська повідомляла, що приблизно за місяць Білорусь вийде на стійке зниження захворюваності.

Коронавірус в Білорусі news.liga.net

Втім, останнім часом щодобовий приріст заражених коронавірусом в країні в середньому становить від 700 до 900 осіб. Із недугою там борються спорадично, проте карантин влада не вводить.

Представник ВООЗ підкреслив, що головна мета запровадження заходів фізичного дистанціювання – запобігти лавиноподібному зростанню нових випадків COVID-19, щоб дати можливість системі охорони здоров'я справлятися з потоком пацієнтів і дозволити отримати кожному необхідну медичну допомогу в повному обсязі.

"Без адекватних заходів фізичного дистанціювання швидке зростання числа нових випадків захворювання може перевищити можливості системи охорони здоров'я щодо надання необхідної медичної допомоги", – розповів Бердикличев.

Він зазначив, що, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у Білорусі спостерігаються ознаки стабілізації зростання нових випадків. За його словами, наразі немає доказів сезонного характеру цього вірусу, а тому прогнозувати згасання епідемії з настанням літа поки також передчасно.

Станом на 7 травня в Білорусі підтверджено 20 168 випадків коронавірусної інфекції. Виписали з лікарні вже 5 067 осіб, померли 116 пацієнтів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила законопроєкт, який удосконалить страхування медиків від коронавірусу COVID-19.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!