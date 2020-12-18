Білорусь готується до "гарячої війни", – глава КДБ
У Білорусі нібито реалізовується "сценарій кольорової революції", а держава готується до "гарячої війни".
Про це заявив глава Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель під час виступу перед працівниками підприємства "Гродна-Азот", пише "Наша Ніва". За його словами, країна опинилася на "розломі" геополітичної боротьби, тому зараз у ній "напружена ситуація".
На його думку, той, хто контролюватиме Білорусь, той і буде домінувати в регіоні.
"Якщо тут буде домінувати Росія – це стане серйозним ударом по Україні. Ми у центрі "поділу світу". У нас був реалізований жорсткий сценарій кольорової революції, до якого ми були готові", – наголосив Тертель.
Він звинуватив Польщу в нібито виділенні коштів на підбурювання на протести студентів і представників трудових колективів. Через це Білорусь "програє інформаційну війну", вважає він.
Голова КДБ Білорусі наголосив, що країна готувалася "до іноземної інтервенції, прикритої гуманітарними заходами".
"Будемо готуватися й до гарячої війни, не виключаємо й такого варіанту під виглядом гуманітарної місії", – уточнив він.
Цей "непростий період" триватиме 1,5–2 роки, вважає Тертель.
Раніше про те, що НАТО створює військове угрупування для захоплення білоруських земель, заявляв нелегітимний президент країни Олександр Лукашенко
На його думку, Захід хоче "створити санітарний пояс між ЄС і Росією", а події в Білорусі західні країни використовують для "тиску на Російську Федерацію".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
З 9 серпня в Білорусі тривають масові протести проти сфальсифікованих результатів виборів президента країни.
Згідно з офіційними даними, перемогу на них здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців, опозиціонерка Світлана Тихановська посіла друге місце з 10,1%.
Водночас незалежний підрахунок голосів на опозиційній платформі "Голос" показав безперечну перемогу Тихановської.
Силовики жорстоко розганяли акції протесту, використовуючи світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети. Сотні протестувальників були травмовані та поранені. Кількість затриманих обчислюється десятками тисяч.
6 листопада Рада Європейського Союзу затвердила додатковий список санкцій за фальсифікацію виборів у Білорусі. Зокрема, вони стосувалися й Лукашенка. Після цього аналогічний крок зробила Канада.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що режим Лукашенка більше не отримає жодного євро від Європейського Союзу.
20 листопада санкції проти Білорусі запровадила Україна.