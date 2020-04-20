Міністерство оборони Білорусі заявило, що епідеміологічна обстановка дозволяє провести парад на 9 травня в країні незважаючи на пандемію коронавірусу COVID-19.

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"Епідеміологічна обстановка, що складається зараз у Республіці Білорусь, дозволяє Збройним Силам проводити планові заходи бойової підготовки. Підготовка та проведення параду є складовою частиною бойової підготовки військ", – йдеться у відповіді міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна на колективне звернення про заборону параду в зв'язку з коронавірусом.

За словами міністра, військові паради для Білорусі – "це данина героїзму і стійкості нашого народу, самовідданій боротьбі проти фашистських загарбників".

"Це також традиція, яка символізує готовність білоруського народу відстоювати національні інтереси держави", – додав Хрєнін.

Під час тренувань до параду, зазначив міністр, виконується комплекс протиепідеміологічних та лікувально-профілактичних заходів.

Президент Олександр Лукашенко на військовому параді ІА Regnum

Додамо: станом на 20 квітня в білоруській армії офіційно зафіксовано чотири випадки зараження COVID-19. Усього в країні, згідно з даними влади, 6 264 підтверджених випадків коронавірусу, 51 – летальний.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін оголосив, що в Росії в зв'язку з пандемією перенесуть проведення військового параду, а також акції "Безсмертний полк" на День Перемоги 9 травня.