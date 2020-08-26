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Білорусь через два роки має попроситися у Росію, – Жириновський

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
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Жириновський спрогнозував, що незалежної Білорусі залишилося два роки

Жириновський спрогнозував, що незалежної Білорусі залишилося два роки.

Російський політик Володимир Жириновський вважає, що Олександр Лукашенко пробуде президентом незалежної Білорусі рік або два.

У своєму Telegram-каналі лідер ЛДПР написав, що в результаті країна має попроситися до складу Росії.

"Важко сьогодні бути самостійною державою. Грошей на це немає. Тому Лукашенко пробуде президентом незалежної Білорусі ще рік, ну, два. Але врешті-решт Білорусія за прикладом Прибалтики в 1940 році має звернутися до Москви з проханням про вступ до складу Росії", – зазначив він.

За словами політика, щонайменше можна об'єднати окремі органи і структури.

"Нехай висять два прапори, але будуть єдині залізниці, армія, система зв'язку, гроші ..." – додав Жириновський.

Telegram Володимира Жириновського

Telegram Володимира Жириновського

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Володимир Жириновський запропонував Білорусі сценарій входження до складу Росії.

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БілорусьОлександр ЛукашенкоВолодимир Жириновський
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