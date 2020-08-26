Білорусь через два роки має попроситися у Росію, – Жириновський

Жириновський спрогнозував, що незалежної Білорусі залишилося два роки.

Російський політик Володимир Жириновський вважає, що Олександр Лукашенко пробуде президентом незалежної Білорусі рік або два.

У своєму Telegram-каналі лідер ЛДПР написав, що в результаті країна має попроситися до складу Росії.

"Важко сьогодні бути самостійною державою. Грошей на це немає. Тому Лукашенко пробуде президентом незалежної Білорусі ще рік, ну, два. Але врешті-решт Білорусія за прикладом Прибалтики в 1940 році має звернутися до Москви з проханням про вступ до складу Росії", – зазначив він.

За словами політика, щонайменше можна об'єднати окремі органи і структури.

"Нехай висять два прапори, але будуть єдині залізниці, армія, система зв'язку, гроші ..." – додав Жириновський.

Telegram Володимира Жириновського

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Володимир Жириновський запропонував Білорусі сценарій входження до складу Росії.

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